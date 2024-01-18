У актера из фильма "Триггер" Анатолия Руденко нашли наркотики – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Виноградов

Сотрудники столичной Госавтоинспекции обнаружили наркотики у актера Анатолия Руденко, сообщает ТАСС.

Инцидент якобы произошел в ночь на 18 января на улице Антонова-Овсеенко, где сотрудники ГИБДД остановили для проверки автомобиль. Пассажир, по данным СМИ, заметно нервничал, поэтому правоохранители решили осмотреть его. В результате при нем нашли пакетик с веществом, похожим на наркотики.

Изъятое направили на экспертизу. По предварительным данным, пассажиром с наркотиками оказался актер Анатолий Руденко. Ему грозит административная ответственность.

Руденко известен ролями в сериалах "Каменская", "Две судьбы" и в фильме "Триггер".

Ранее против 31-летнего победителя третьего сезона телешоу "Танцы" Дмитрия Щебета было возбуждено уголовное дело после задержания с наркотиками. Сотрудники Госавтоинспекции остановили его автомобиль на Звенигородском шоссе в Москве.

На вопрос о том, имеются ли при нем запрещенные вещества, ответил невнятно. В ходе досмотра у мужчины в кармане нашли и изъяли сверток с запрещенным веществом.

До этого в Москве был задержан мужчина, который хранил более четырех килограммов наркотиков в гараже.