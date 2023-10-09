Верховный суд России вновь отказался исключить мак из перечня наркотических веществ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Верховный суд России отказался исключить кондитерский мак и его семена из перечня наркотических веществ. Это решение приняли по иску обвиняемых в незаконном обороте наркотиков, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд отклонил иск Александра Старцева и его матери Елены Антипенской. Те просили признать частично недействующим перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю, а также первый пункт постановления правительства России от 31 марта 2022 года "О мерах контроля в отношении препаратов, которые содержат малые количества наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров".

Имеющие отношение к продаже кондитерского мака уже не раз становились фигурантами уголовных дел. Например, в 2015 году суд в Воронеже приговорил владельца кафе Александра Полухина к 8 годам и 4 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Его дочь, жена и сестра жены получили по 8,5 года лишения свободы.

Их признали виновными в незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере или по предварительному сговору. Лишь спустя 5,5 года суд освободил Полухина и его дочь по условно-досрочному.

Фигурантами похожего дела стали брянские предприниматели Сергей и Роман Шиловы, которые занимались поставками кондитерского мака из Европы в Россию. В партии мака в 2010 году было обнаружено некоторое содержание наркотических веществ.

Также фигурантом дела стала работница Пензенского НИИ сельского хозяйства Ольга Зеленина, которая пришла к выводу, что концентрация запрещенных веществ в партии была незначительной. Лишь в 2018 году присяжные оправдали всех фигурантов.

Ранее в подмосковном Наро-Фоминске полицейские изъяли у иностранца около 270 килограммов наркотиков.

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