Около 270 кг наркотиков изъяли у иностранца в подмосковном Наро-Фоминске

Фото: Следственный комитет РФ

Около 270 килограммов изъяли у иностранного гражданина в подмосковном Наро-Фоминске. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В подмосковном Наро-Фоминске полицейские изъяли у иностранного гражданина около 270 килограммов наркотиков", – цитируют ее на сайте "МВД Медиа".

Ранее сотрудники столичных правоохранительных органов задержали наркоторговцев, осуществлявших сбыт марихуаны через закладки в Московском метрополитене. Наркотическое вещество они самостоятельно выращивали и фасовали в двух съемных квартирах на улице Фабрициуса и в проезде Досфлота. Причастных к произошедшему арестовали.

До этого Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала иностранцев, попытавшихся ввести в Россию из Евросоюза кокаин. При них было 699 килограммов кокаина. Розничный сбыт партии мог принести наркосиндикату прибыль в размере не менее 6 миллиардов рублей.



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