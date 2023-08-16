Полиция поймала наркоторговцев, сбывавших марихуану через закладки в метро Москвы

Фото: телеграм-канал "МВД Медиа"

Столичные правоохранители пресекли деятельность группы наркоторговцев, которые сбывали запрещенные вещества через закладки в московском метро. Об этом сообщается в телеграм-канале "МВД Медиа".

"Злоумышленники организовали полный цикл по выращиванию наркосодержащих растений, обработке и фасовке полученного сырья, а также сбыт полученного наркотического средства марихуаны через тайники-закладки, в том числе на станциях Московского метрополитена", – говорится в публикации.

Кроме того, в рамках расследования выяснилось, что сообщники выращивали марихуану на базе двух съемных квартир на улице Фабрициуса и в проезде Досфлота. Там были установлены специальные палатки, которые были обеспечены системами очистки воздуха и водоснабжением.

Следователи в ходе обысков нашли лабораторное оборудование, два сушильных аппарата и около 200 литров химических реагентов. Также были изъяты телефоны, банковские карты и другие вещи, которые могут послужить в качестве доказательной базы. У злоумышленников забрали свыше 3,5 килограмма марихуаны, 23 куста конопли, а также 1,4 килограмма наркотического растения.

Против мужчин завели шесть уголовных дел по статьям о покушении на преступление и незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Как уточнила официальный представитель министерства внутренних дел РФ Ирина Волк, предполагаемый организатор и четверо членов группировки заключены под стражу. Еще одного злоумышленника отправили под домашний арест.

Ранее Федеральная служба безопасности РФ выявила в подмосковной Шатуре нарколабораторию, деятельность которой контролировалась с Украины. Бесконтактный сбыт крупных партий наркотических веществ был организован в интернете. Администраторами онлайн-магазина являлись уроженцы Украины, которые в настоящее время уже задержаны спецслужбами.

В ходе задержания участников преступной группировки ФСБ изъяла из нарколаборатории производное наркотического средства N-метилэфедрон (a-PVP) общей массой не менее 57 килограммов и четыре тонны наркосодержащей жидкости.



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