ФСБ выявила в подмосковной Шатуре управляемую с Украины нарколабораторию

Фото: Следственный комитет РФ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ выявила в подмосковной Шатуре нарколабораторию, деятельность которой контролировалась с Украины. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"На территории городского округа Шатура Московской области проведена операция по ликвидации контролируемой с территории Украины подпольной нарколаборатории по производству особо крупных партий синтетических наркотических средств", – говорится в сообщении.

Бесконтактный сбыт крупных партий наркотических веществ был организован в интернете. Администраторами онлайн-магазина являлись уроженцы Украины, которые в настоящее время уже задержаны спецслужбами.

В ходе задержания участников преступной группировки ФСБ изъяла из нарколаборатории производное наркотического средства N-метилэфедрон (a-PVP) общей массой не менее 57 килограммов, 4 тонны наркосодержащей жидкости, а также лабораторное оборудование и различные химические вещества, необходимые для синтезирования запрещенных веществ.

По факту произошедшего следователи ФСБ возбудили уголовное дело по части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса (УК) РФ ("Производство наркотических средств в особо крупном размере"). За преступление по данной статье фигурантам дела может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

До этого крупную нарколабораторию ликвидировали в Сибири. По факту незаконной деятельности были задержаны трое подозреваемых. Обнаруженная партия синтетического наркотика равнялась примерно 425 тысячам разовых доз.



"Московский патруль": в Подмосковье ликвидировали подпольную нарколабораторию