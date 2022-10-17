ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Подмосковье

Фото: Москва 24/Александр Авилов

ФСБ задержала 22-летнего уроженца Украины за организацию нарколаборатории в подмосковном Зарайске, в результате операции было изъято 13,5 килограмма мефедрона и более тонны реактивов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ по Москве и Московской области.

Отмечается, что лаборатория была оборудована в загородном доме и могла производить более 100 килограммов наркотиков в месяц.

"В ходе осмотра на территории домовладения обнаружены и изъяты прекурсоры и химические реактивы объемом более тонны, наркотическое средство мефедрон общей массой 13,5 килограмма, а также приспособления для его расфасовки", – говорится в сообщении.

По информации ФСБ, химические реактивы и прекурсоры для производства мефедрона задержанный покупал через даркнет. Готовое наркотическое вещество он расфасовывал и продавал в Московской и Рязанской областях, распространяя через закладки в лесу. Места расположения тайников молодой человек раскрыл на допросе.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела о незаконном производстве наркотиков и покушении на их сбыт. Ему грозит максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось, что сотрудники УФСБ по Свердловской области ликвидировали подпольную нарколабораторию, которая использовалась для производства и сбыта синтетических наркотиков в особо крупном размере. Оперативники в ходе обысков обнаружили и изъяли более 11 килограммов наркотического средства мефедрон, лабораторное оборудование и химические реактивы.

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