Сотрудники ФСБ пресекли попытку ввоза наркотиков с территории Латвии

Фото: depositphotos/Grigorenko

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли попытку ввоза крупной партии наркотиков с территории Латвии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

По данным службы, сотрудники пограничного управления ФСБ по Псковской области в пункте пропуска Убылинка нашли 57 килограммов мефедрона. Наркотики спрятали в тайниках, которые находились в бензобаках двух автомобилей. За рулем автомобилей были граждане Украины.

Граждан задержали. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 229.1 Уголовного кодекса РФ.

Ранее сообщалось, что УФСБ по Москве задержало жителя столицы, намеревавшегося вступить в признанную экстремистской и запрещенной в России организацию "Правый сектор". Москвич собирался уехать на Украину для участия в боевых действиях против российских военнослужащих.

