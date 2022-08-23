ФСБ ликвидировали крупную нарколабораторию в Свердловской области

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Сотрудники УФСБ по Свердловской области ликвидировали подпольную нарколабораторию, которая использовалась для производства и сбыта синтетических наркотиков в особо крупном размере, сообщает РИА Новости.

Оперативники в ходе обысков обнаружили и изъяли более 11 килограмм наркотического средства мефедрон, лабораторное оборудование и химические реактивы. Следственное подразделением УФСБ возбудило уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере".

Установлено, что к изготовлению запрещенных веществ и дальнейшей их продаже причастны двое жителей Екатеринбурга. В настоящее время они скрылись от следствия и объявлены в федеральный розыск.

В июне сообщалось, что МВД РФ ликвидировало восемь подпольных нарколабораторий и изъяло 600 литров прекурсоров и порядка 30 килограммов наркотиков. В операции также приняли участие правоохранители Казахстана, Узбекистана и Киргизии.