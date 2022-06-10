В Литву из РФ экстрадирован обвиняемый в незаконном обороте смолы каннабиса

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Россия выдала Литве гражданина этой страны Дарюса Ражанскаса, который обвиняется в незаконном обороте крупной партии смолы каннабиса. Об этом сообщает ТАСС.
"Из России экстрадирован гражданин Литовской Республики Дарюс Ражанскас. Он был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола по обвинению в незаконном обороте наркотиков", – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным ведомства, Ражанскас планировал перевезти из Испании в Литву, а затем в РФ крупную партию каннабиса. Речь идет о партии общим объемом порядка 1,5 тонны.
Подозреваемый был задержан в марте 2021 года при участии сотрудников отдела НЦБ Интерпола ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В конце мая следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Можайска, обвиняемого в гибели двух подростков от проданного им наркотика. Трагедия произошла в поселке Тучково.
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