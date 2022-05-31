Суд арестовал криптокошелек сооснователя площадки по продаже наркотиков "Гидра"

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Мещанский суд Москвы арестовал криптовалютный кошелек одного из основателей онлайн-площадки по продаже наркотиков "Гидра" Дмитрия Павлова, на счете могут числиться сотни миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Судом были наложены обеспечительные меры на имущество, находящееся на криптовалютном кошельке обвиняемого. Размер криптовалюты на арестованном счете следствием оценивается в десятки, а то и сотни миллионов долларов США", – заявил он.

В суде, в свою очередь, отметили, что защита Павлова пока не обжаловала данное решение.

11 апреля Мещанский суд Москвы принял решение об аресте Дмитрия Павлова по делу о незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Ему предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе и пяти эпизодах сбыта наркотиков.

Дело "Гидры" рассматривается с весны 2018 года. Всего возбуждено 17 уголовных дел, которые соединены в одно производство.