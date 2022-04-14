Суд арестовал сооснователя площадки по продаже наркотиков "Гидра" Павлова

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Мещанский суд Москвы арестовал одного из основателей площадки по продаже наркотиков "Гидра" Дмитрия Павлова. Информация об этом появилась в базе данных суда.

Павлов проходит по делу о незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Решение суда о заключении под стражу было вынесено 11 апреля и еще не вступило в силу.

Ранее следователи возбудили уголовное дело о контрабанде и хранении наркотиков в крупном размере против бывшего сотрудника посольства США в Москве Марка Фогеля.

По информации МВД России, мужчина вместе с супругой прибыли в Москву из Нью-Йорка. Однако в Шереметьево при прохождении "зеленого" коридора Фогеля остановили сотрудники таможни из-за реакции служебных собак на багаж.

