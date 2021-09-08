Служебная собака на Шереметьевской таможне обнаружила в багаже пассажира 1 г марихуаны

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Сотрудники Шереметьевской таможни при помощи служебной собаки обнаружили у пассажира рейса из Марокко 1 грамм марихуаны. Об этом сообщили в пресс-службе таможни.
"В зоне комплектации багажа в аэропорту Шереметьево в ходе таможенного контроля служебная собака по кличке Пакко Прайд, обученная на поиск наркотических средств, активным царапанием обозначила чемодан, принадлежавший 25-летнему гражданину Марокко. Молодой человек прибыл рейсом из Касабланки и проследовал через "зеленый" коридор, где был остановлен для проведения таможенного контроля. В ходе досмотра багажа пассажира среди личных вещей было обнаружено вещество коричневого цвета общей массой 1 грамм", – говорится в сообщении.
Отмечается, что экспресс-анализ найденного вещества подтвердил наличие в нем наркотического средства. Им оказалась марихуана.
В действиях пассажира усматриваются признаки уголовного преступления по статье "Контрабанда наркотических средств".
Ранее в районе Гальяново задержали предполагаемого наркокурьера в нижнем белье. При себе у него обнаружили пакет с белым веществом.
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