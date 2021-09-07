"Московский патруль": в Гальянове задержали наркокурьера в нижнем белье

Вероятного наркокурьера в нижнем белье задержали в районе Гальяново. При себе у него обнаружили пакет с белым веществом.

При виде оперативников мужчина так растерялся, что заявил, будто он просто поднял наркотики, оставленные другим закладчиком.

В версию мужчины оперативники не поверили и доставили его в отдел. Пакет с белым веществом отправили на экспертизу. Об этом – в программе "Московский патруль".