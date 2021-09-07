"Московский патруль": на юго-востоке столицы закрыли салон эротического массажа

Салон эротического массажа закрыли на юго-востоке столицы. Оперативники уверены, что такая вывеска - лишь прикрытие.

По версии следствия, сотрудницы салона за деньги оказывали услуги интимного характера.

Об этом – в программе "Московский патруль".