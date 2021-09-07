Судимых за сексуальные преступления граждан проверяют после пропажи школьниц в Кузбассе

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Оперативники в Кемеровской области проверяют лиц, судимых за сексуальные преступления, в рамках расследования дела об исчезновении двух школьниц в Киселевске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Проверяется причастность лиц, ранее судимых за сексуальные преступления", – заявил он.

По информации СМИ, правоохранители разыскивают 41-летнего местного жителя, который, предположительно, был запечатлен камерами наблюдения вместе с девочками в одном из магазинов. Камеры зафиксировали, что неизвестный покупал школьницам конфеты, а затем они втроем направились в сторону гаражей.

6 сентября в Киселевске Кемеровской области исчезли две десятилетние девочки. Одноклассницы не вернулись домой из школы. К ночи того же дня родители девочек обратились в правоохранительные органы.

Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело. В настоящее время специалисты пытаются установить местонахождение пропавших, отрабатывается их круг общения, проверяются адреса знакомых, одноклассников и родственников.