СК возбудил уголовное дело после исчезновения двух школьниц в Кузбассе

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Фото: телеграм-канал Mash
Следственный комитет возбудил уголовное дело после безвестного исчезновения двух десятилетних девочек в Кузбассе. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области – Кузбассу.
"Следственными органами <...> в целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения в городе Киселевске двух 10-летних девочек возбуждено уголовное дело", – говорится в сообщении.
По данным следствия, 6 сентября в Киселевске одноклассницы не вернулись домой из школы. К ночи того же дня родители девочек обратились в правоохранительные органы – на место оперативно выехали следователи по особо важным делам и криминалисты.
В настоящее время специалисты пытаются установить местонахождение пропавших, отрабатывается их круг общения, проверяются адреса знакомых, одноклассников и родственников.
Ранее, 20 августа, в городе Кинешма Ивановской области пропал 10-летний мальчик после того, как вышел погулять во двор. Спустя сутки его нашли в 300 километрах от города, в Москве на Ленинградском вокзале. Следователи полагают, что увезти ребенка в столицу мог мужчина, с которым его видели последний раз.
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