В Башкирии задержаны подозреваемые в убийстве девочки

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В Бирском районе Башкирии задержали подозреваемых в убийстве 15-летней девочки, говорится на сайте СК РФ по Республике Башкортостан.

Как уточняется, убийство произошло в селе Питяково. В ночь на 27 августа в полицию обратилась мать девочки. Женщина рассказала, что ее дочь ушла к подруге на день рождения и не вернулась. Вскоре тело подростка со следами насильственной смерти было обнаружено в яме на территории населенного пункта.

Следователи установили, что двое местных жителей присоединились к компании подростков, которые отмечали день рождения на улице. Один из них предложил пойти к нему домой. После того, как компания разошлась, злоумышленники изнасиловали и убили 15-летнюю девочку. Ее тело спрятали недалеко от дома в яме.

Подозреваемые сознались в совершении преступления. Одному из задержанных уже предъявили обвинения. Предполагается, что в ближайшее время обвинение предъявят и второму фигуранту.

Ранее сообщалось, что в Тюмени 25 августа по подозрению в убийстве ребенка был задержан 40-летний местный житель. По некоторым данным он проживал в пансионате, куда, по словам местных жителей, девочка ходила, чтобы пользоваться бесплатным Wi-Fi. Там школьницу видели перед исчезновением.

Позже специалисты установили совпадение ДНК задержанного с образцами, обнаруженными на теле девочки.

Тело девочки подозреваемый несколько дней хранил в коробке в холодильнике, 17 августа он отнес и спрятал его в труднодоступном месте на берегу озера Оброчного, где оно позже и было найдено.