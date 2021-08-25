В Тюмени задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки – СМИ

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В Тюмени задержали мужчину, подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Подозреваемый задержан, с ним ведутся следственные действия в данный момент", – рассказал источник.

Он отметил, что задержанный проживал в пансионате, куда, по словам местных жителей, девочка ходила, чтобы пользоваться бесплатным Wi-Fi. Там школьницу видели перед исчезновением.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет проверяет 40-летнего жителя Тюмени на причастность к данному убийству.

Тело восьмилетней девочки, которая 30 июня ушла из дома и не вернулась, обнаружили 19 августа. Пакет с останками был найден в районе Лесобаза, неподалеку от АЗС на улице Домостроителей.

Поиски пропавшей девочки велись на протяжении полутора месяцев. В них принимали участие сотрудники СК и полиции, волонтеры, а также местные жители. За помощь в обнаружении ребенка в МВД обещали награду 1 миллион рублей.