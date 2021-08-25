СК проверяет жителя Тюмени на причастность к убийству 8-летней девочки

Фото: ТАСС/Максим Слуцкий

Следственные органы проверяют 40-летнего местного жителя на причастность к убийству восьмилетней девочки, тело которой было обнаружено 19 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета РФ Светлану Петренко.

"В Тюмени сотрудники Главного следственного управления СК установили 40-летнего местного жителя, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он причастен к убийству восьмилетней девочки. С ним проводятся следственные действия", – рассказала Петренко.

Тело восьмилетней девочки, которая 30 июня ушла из дома и не вернулась, обнаружили 19 августа. Пакет с останками был найден в районе Лесобаза, неподалеку от АЗС на улице Домостроителей.

Поиски пропавшей девочки велись на протяжении полутора месяцев. В них принимали участие сотрудники СК и полиции, волонтеры, а также местные жители. За помощь в обнаружении ребенка в МВД обещали награду в 1 миллион рублей.

Узнав о судьбе девочки, местные жители стали нести к ее дому цветы и игрушки.

Позже стало известно, что у стихийного мемориала девочки скончался ее дядя. По словам свидетелей, мужчина неожиданно упал. Ему было чуть больше 40 лет.