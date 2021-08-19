Жительница Тюмени рассказала о семье убитой 8-летней девочки

В Тюмени 19 августа обнаружили тело 8-летней девочки, которая 30 июня ушла из дома и не вернулась. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Местные жители несут к дому ребенка цветы и игрушки. Участница поисков рассказала Москве 24, как весь город пытался отыскать исчезнувшую девочку.



Нашли пакет с останками

По информации Центра управления регионом, пакет с останками был найден в районе Лесобаза, неподалеку от АЗС на улице Домостроителей. Это место находится примерно в 2 километрах от дома ребенка, отметили в ведомстве.

Выводы о том, что это та самая девочка, пропавшая 30 июня, сделаны на основе первичных следственных действий, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. Расследование на личный контроль поставил председатель СК Александр Бастрыкин.

"Сегодня – 19 августа – на берегу озера Оброчного города Тюмени обнаружен пакет с телом ребенка. Первичные следственные действия позволяют сделать вывод о том, что тело принадлежит пропавшей ранее Насте Муравьевой", – говорится в сообщении на сайте СК РФ.





из сообщения СК РФ Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, устанавливаются причина и время смерти ребенка. Проводится весь необходимый комплекс следственных действий.

Поиски девочки велись на протяжении полутора месяцев. В них принимали участие сотрудники СК и полиции, волонтеры, а также местные жители. За помощь в обнаружении ребенка в МВД обещали награду в 1 миллион рублей. Вместе с тем было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

После сообщения о судьбе девочки тюменцы начали нести к ее дому цветы и игрушки.



"Место жуткое"

Участница поисков 8-летней девочки Мария рассказала Москве 24, что свой добровольческий отряд она организовала в начале июля вместе с мужем. Для них история этого ребенка стала личной трагедией.





Мария участница поисков 8-летней девочки Как я могу это воспринимать, если у меня четверо детей? Конечно, я в шоке. Раньше для меня это было только в триллерах по телевизору. Представить, что какой-то ублюдок это сделал с ребенком… Как к этому можно относиться...

До этого Мария с мужем ни разу не участвовали в подобных операциях.



"Мы сами пошли ее искать по кустам, по болотам. За время недельных поисков мы то с одними ребятами познакомились, то с другими. В итоге нас набралась небольшая компания, где-то 10–15 человек. Мы сами договаривались, придумывали себе задачи, куда мы сегодня пойдем искать", – вспоминает Мария.

Отряд добровольцев прочесывал местность практически в ежедневном режиме с утра до ночи. Пришлось проверять сообщения очевидцев даже в соседнем Кургане, однако информация о нахождении там ребенка не подтвердилась, говорит Мария. Лесобазу она описывает как очень жуткое место, где легко можно спрятать что угодно.





Мария участница поисков 8-летней девочки Очень много заброшенных двухэтажных домов. На первых этажах есть ямки, которые использовали для хранения овощей зимой. Каждый раз туда заглядывали со страхом увидеть тело. Колодцев там, наверное, штук 200. Бывало, что одни и те же объекты мы проверяли несколько раз. Занеси сюда кого-нибудь – и никто ничего не заметит.

"Бескрайнее количество болот, заросли ивняка. Непроходимое пространство. Мы с мужем очередное болото прочесывали, на жаре очень быстро выматывались. На одно болото у нас уходили сутки. Место жуткое", – описывает район Мария.

Она отметила, что за время поисков на нее не раз выходили экстрасенсы. "Мы это все проверяли – мало ли, вдруг среди них есть действительно способные и благодаря им мы ее найдем..." – объясняет она.

По словам волонтера, то место, где обнаружили тело девочки, никто из ее отряда не проверял. "Лежало ли оно там или его подкинули вчера, этого мы не знаем", – говорит Мария.

Сам район в Тюмени считается неблагополучным и криминальным, рассказывает она. По ее словам, там проживает большое количество бывших заключенных, которые отбывали наказание, в том числе и по тяжким статьям.

"Несколько дней назад на Лесобазе задержали мужчину, который обманным путем затащил в подвал двух мальчиков. Естественно, сейчас все подозрения на него, потому что он жил в одном доме с пропавшим ребенком", – делится Мария.

По ее словам, этот мужчина постоянно угощал детей шоколадками и водил в магазин.



Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Семье все равно?

Отряд Марии находится в тесном контакте с 19-летней сестрой девочки, говорит волонтер. Всего, по ее словам, в семье погибшего ребенка четверо детей.

"Семья асоциальная. Отца посадили за убийство, мать сдала детей в детдом и уехала жить своей жизнью. Опеку на них через несколько месяцев оформила бабушка. Когда отец вышел в 2019 году по УДО, он забрал деток себе. После этого они жили то у папы, то у бабушки", – рассказывает Мария.

По ее словам, в семье 8-летней девочки есть большие проблемы с алкоголем.

"Лично мне за все время удалось увидеть трезвыми бабушку с папой раза два. Даже сегодня, когда девочка из нашей бригады пришла утром к папе, когда появилась эта новость, ей пришлось его будить. Он был с бодуна и ничего не знал", – сказала волонтер.





Мария участница поисков 8-летней девочки Сестра девочки участвовала с нами в поисках, всегда была на связи. Отца и бабушку лично я ни разу нигде не видела.

Мария добавила, что примерно через неделю после пропажи ребенка детей из ее семьи забрали в детдом.

