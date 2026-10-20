Поклонники поддержали солиста Jane Air Антона Лиссова на фоне новостей об онкологии

Солист рок-группы Jane Air и бывший участник Little Big Антон Лиссов рассказал, что у него обнаружили злокачественную опухоль. Музыканту необходимо пройти лечение, из-за чего часть концертов коллектива перенесли на весну 2027 года. Подробности – в материале Москвы 24.

"Меня ждет лучевая терапия"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/lissoff

47-летний солист группы Jane Air и бывший участник Little Big Антон Лиссов рассказал в личном блоге, что врачи выявили у него злокачественную опухоль и ему предстоит пройти серьезное лечение.





Антон Лиссов музыкант Летом мне на горле делали операцию. Та дрянь, которую мне вырезали, оказалась злокачественной. Поэтому меня ждет лучевая терапия.

Ближайшие концерты группы, запланированные на 30 октября в Москве и 1 ноября в Санкт-Петербурге, станут последними в 2026 году. Оставшиеся мероприятия перенесут на весну 2027-го.

По словам Лиссова, это пришлось сделать из-за невозможности совмещать лечение и концертный тур.





Антон Лиссов музыкант Все билеты останутся действительными. Надеюсь на вашу поддержку и понимание. Буду петь как в последний раз. Но надеюсь, не в последний.

В комментариях поклонники группы, а также коллеги Лиссова, выразили ему поддержку и пожелали здоровья.

"Здоровья и скорейшего восстановления! Ждем обратно с двойными силами", "все будет хорошо. Твой голос для нас очень ценен", "желаю сил и энергии, чтобы легче пережить лечение, ну и скорейшего возвращения к своему любимому делу", – написали подписчики певца.

Первые проблемы со здоровьем

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/lissoff

По данным СМИ, Антон Лиссов столкнулся с проблемами со здоровьем еще в 2008 году, когда во время гастролей ему стало плохо на сцене. Артиста госпитализировали с обострением аппендицита. В 2010-м музыкант возобновил концертную деятельность.

В октябре 2024-го бывший музыкант Little Big попал в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге после жалобы на боль в груди. Журналисты писали, что Антона отправили в реанимационное отделение с подозрением на инфаркт.

Однако позже певец в своем телеграм-канале рассказал, что диагноз не подтвердился и его выписали.





Антон Лиссов музыкант В Мариинской больнице был встречен тепло, обклеен датчиками, уколот и пристально осмотрен. Инфаркт исключили. С болью в сердце (уже метафорической) вынужден был написать заявление об отказе от дальнейшей госпитализации.

Свое решение музыкант объяснил предстоящим концертом Jane Air в Рязани. Тогда же он записал шуточное видео, на котором идет по улице и говорит, что "от него просто так не отделаться".

Творческий путь

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Антон Лиссов родился в 1979 году в Ленинграде. В конце 1990-х он стал одним из создателей альтернативной рок-группы Jane Air, а в 2013-м попал в панк-поп-рэйв группу Little Big и начал гастролировать с ними, выполняя роль бэк-вокалиста и гитариста.

В 2020 году Лиссов должен был в составе группы представлять Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение" с песней Uno. Однако сам конкурс в полноценном формате отменили из-за пандемии COVID-19. При этом в 2021-м Little Big отказались участвовать в новом отборе на конкурс.

В 2022 году солисты Little Big Илья Прусикин (признан в РФ иноагентом) и Софья Таюрская переехали в Лос-Анджелес. Позже Прусикин озвучил несколько критических высказываний в адрес России и заявил, что коллектив окончательно перебрался в США. При этом Антон Лиссов и Сергей Макаров остались в России.

Антон играет в кино: он исполнил одну из главных ролей в картине "Порт", а также ему досталась роль Зомби в фильме "Король и Шут. Навсегда".