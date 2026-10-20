Поклонники поддержали солиста Jane Air Антона Лиссова на фоне новостей об онкологии

Солист рок-группы Jane Air и бывший участник Little Big Антон Лиссов рассказал, что у него обнаружили злокачественную опухоль. Музыканту необходимо пройти лечение, из-за чего часть концертов коллектива перенесли на весну 2027 года. Подробности – в материале Москвы 24.
"Меня ждет лучевая терапия"
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/lissoff
47-летний солист группы Jane Air и бывший участник Little Big Антон Лиссов рассказал в личном блоге, что врачи выявили у него злокачественную опухоль и ему предстоит пройти серьезное лечение.
Ближайшие концерты группы, запланированные на 30 октября в Москве и 1 ноября в Санкт-Петербурге, станут последними в 2026 году. Оставшиеся мероприятия перенесут на весну 2027-го.
По словам Лиссова, это пришлось сделать из-за невозможности совмещать лечение и концертный тур.
В комментариях поклонники группы, а также коллеги Лиссова, выразили ему поддержку и пожелали здоровья.
"Здоровья и скорейшего восстановления! Ждем обратно с двойными силами", "все будет хорошо. Твой голос для нас очень ценен", "желаю сил и энергии, чтобы легче пережить лечение, ну и скорейшего возвращения к своему любимому делу", – написали подписчики певца.
Первые проблемы со здоровьем
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/lissoff
По данным СМИ, Антон Лиссов столкнулся с проблемами со здоровьем еще в 2008 году, когда во время гастролей ему стало плохо на сцене. Артиста госпитализировали с обострением аппендицита. В 2010-м музыкант возобновил концертную деятельность.
В октябре 2024-го бывший музыкант Little Big попал в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге после жалобы на боль в груди. Журналисты писали, что Антона отправили в реанимационное отделение с подозрением на инфаркт.
Однако позже певец в своем телеграм-канале рассказал, что диагноз не подтвердился и его выписали.
Свое решение музыкант объяснил предстоящим концертом Jane Air в Рязани. Тогда же он записал шуточное видео, на котором идет по улице и говорит, что "от него просто так не отделаться".
Творческий путь
Антон Лиссов родился в 1979 году в Ленинграде. В конце 1990-х он стал одним из создателей альтернативной рок-группы Jane Air, а в 2013-м попал в панк-поп-рэйв группу Little Big и начал гастролировать с ними, выполняя роль бэк-вокалиста и гитариста.
В 2020 году Лиссов должен был в составе группы представлять Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение" с песней Uno. Однако сам конкурс в полноценном формате отменили из-за пандемии COVID-19. При этом в 2021-м Little Big отказались участвовать в новом отборе на конкурс.
В 2022 году солисты Little Big Илья Прусикин (признан в РФ иноагентом) и Софья Таюрская переехали в Лос-Анджелес. Позже Прусикин озвучил несколько критических высказываний в адрес России и заявил, что коллектив окончательно перебрался в США. При этом Антон Лиссов и Сергей Макаров остались в России.
Антон играет в кино: он исполнил одну из главных ролей в картине "Порт", а также ему досталась роль Зомби в фильме "Король и Шут. Навсегда".