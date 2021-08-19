В Тюмени нашли тело, предположительно, пропавшей в июне школьницы

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В Тюмени обнаружили тело девочки. Возможно, это восьмилетняя школьница, пропавшая в городе в конце июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

"Обнаруженное в Тюмени тело ребенка, предположительно, принадлежит разыскиваемой девочке. На месте происшествия работают следователи и криминалисты Следственного комитета. Проводятся следственные действия, направленные на идентификацию личности погибшей", – рассказали в пресс-службе.

По данным одного из местных телеграм-каналов, тело ребенка расчленили и поместили в мешок. Официального подтверждения этой информации нет.

Масштабные поиски восьмилетней девочки начались после того, как 30 июня она вышла гулять из дома на улице Судостроителей и не вернулась. В них участвовали сотрудники СК и полиции, а также волонтеры и местные жителей. В МВД обещали 1 миллион рублей за помощь в обнаружении ребенка.

Ранее тело младенца обнаружили в пруду на территории частного загородного клуба в ТиНАО. Труп ребенка 2020 года рождения с признаками утопления нашли в пятницу, 30 июля. По факту случившегося следователи СК возбудили уголовное дело.