В Тульской области мужчина убил из ружья двухлетнюю девочку и ранил ее мать

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Фото: sledcom.ru
В Тульской области задержали мужчину, который подозревается в убийстве двухлетней девочки. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.
Злоумышленник также ранил мать ребенка, женщину доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело по двум статьям – "Убийство малолетнего" и "Покушение на убийство двух и более лиц".
"Находившийся в состоянии алкогольного опьянения местный житель 1952 года рождения выстрелил из ружья в 42-х летнюю женщину, которая шла по улице с дочерью 2,5 лет на руках", – говорится в сообщении.
Уточняется, что девочка скончалась на месте.
"В настоящее время злоумышленник задержан. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", – добавили в СК.
Ранее в суд в Москве отправил в СИЗО мужчину, который выбросил из окна пятого этажа своего сына. Инцидент произошел вечером 4 августа вблизи жилого дома на улице Шумилова. Там был обнаружен двухлетний ребенок с травмами, характерными для падения с высоты. Его госпитализировали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.
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