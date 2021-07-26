В Екатеринбурге мужчина похитил жену и сутки избивал ее в своем коттедже

20:16
Фото: depositphotos/by_ShiShkin
В Екатеринбурге мужчина похитил беременную супругу и в течение суток избивал ее в своем коттедже. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
По данным следствия, женщина намеревалась развестись. 22 июля мужчина подкараулил супругу у ее работы и, угрожая пистолетом, заставил сесть в машину, после чего увез ее в коттеджный поселок.
Мужчина угрожал убить супругу или сломать ей руки и ноги в случае, если она попытается сбежать. Позже пострадавшую обнаружили полицейские, которые приехали после заявления матери о ее пропаже.
Женщину госпитализировали с сотрясением головного мозга, черепно-мозговой травмой и многочисленными гематомами по всему телу. Кроме того, в результате избиений она потеряла ребенка.
Мужчину задержали и изъяли у него пистолет. В отношении похитителя возбуждено уголовное дело. Верх-Исетский суд назначил ему меру пресечения в виде ареста на 2 месяца.
Ранее в Волгоградской области мужчина выстрелил в жену из огнестрельного оружия и скрылся, позднее удалось обнаружить его тело. 52-летняя женщина с огнестрельными ранами лица и груди была госпитализирована.
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