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Задержанный за угрозы сбросить ребенка из окна в Иркутске рассказал о своих мотивах

"Ребенка и жену люблю": почему мужчина хотел выбросить сына с балкона в Иркутске
происшествия регионы

В Иркутске правоохранители задержали мужчину, который с плачущим ребенком на руках вылез на парапет балкона на 14-м этаже и грозился скинуть мальчика. Мужчину уже задержали, и в отношении него возбудили уголовное дело. Рассказываем подробности случившегося.

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Грозился сбросить ребенка

Днем, 13 июля, в центре Иркутска мужчина вместе с трехлетним мальчиком на руках вылез на парапет балкона на 14-м этаже, стоял там несколько часов и угрожал сбросить ребенка. Малыш был практически раздет и громко плакал.

По данным пресс-службы Главного управления МВД России по региону, инцидент произошел в доме на 1-й Советской улице. На место прибыли сотрудники полиции и спасатели: они оцепили территорию и ограничили проход людей.

Правоохранители и соседи пытались отговорить дебошира от совершения необдуманного поступка, однако тот отказывался возвращаться в квартиру, запрещал растянуть "куб жизни" под балконом (универсальное оборудование, предназначенное для безопасной эвакуации человека. – Прим. ред.) и требовал встречи с женой.

По данным правоохранителей, одна из причин произошедшего – проблемы в семье. В итоге на место инцидента сотрудники полиции привезли супругу мужчины для дальнейших переговоров.

Спустя несколько часов дебошира задержали. Сразу после этого мужчина попросил прощения у своего сына.

Прошу прощения у своего сына. Ребенка своего люблю, без него жить не могу. И жену свою я люблю.
задержанный житель Иркутска

Сейчас мальчику ничего не угрожает: его отвезли на обследование в Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу, поскольку он четыре часа провел в стрессовых условиях, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Вместе с тем в следственном управлении СК РФ по региону заявили, что из-за случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к убийству малолетнего ребенка". Подозреваемый находится на допросе, расследование продолжается.

Кроме того, местная прокуратура организовала проверку по соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетнего, условий его проживания в семье.

Следственный комитет РФ

Психанул из-за измены?

Супруга дебошира на месте происшествия умоляла мужчину не убивать мальчика, кричав в слезах: "Рома, мы тебя любим!" Уговаривали мужчину и соседи: "Все будет хорошо. Она тебя любит. Отпусти ребенка", – говорила одна из них.

В свою очередь, бывший коллега задержанного Александр Анисимов рассказал Москве 24 некоторые подробности из жизни, заявив, что у мужчины иногда случались приступы агрессии.

До этого, как я слышал, у него были проблемы с агрессией. Когда вместе работали, были случаи невыхода на работу и проблемы с алкоголем.
Александр Анисимов
знакомый задержанного

После задержания мужчина заявил правоохранителям, что поводом для чудовищного поступка стала измена жены, также он требовал у нее отказаться от ребенка.

О неверности супруги мужчина кричал и с балкона, утверждали очевидцы. По другим же данным, мужчина избил жену, в ответ на это она написала заявление в полицию и подала на развод.

Позднее информацию о рукоприкладстве со стороны обвиняемого подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону, уточнив, что следы побоев видны на лице женщины. "Накануне он причинил ей (супруге. – Прим. ред.) телесные повреждения, это очевидно", – заявили правоохранители.

Об этом свидетельствуют и кадры ролика с места инцидента, которые появились в Сети: на видео у женщины под глазами большие фиолетовые синяки, похожие на гематомы.

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