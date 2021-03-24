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Москва 24

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Происшествия

15:46

Мать и сын покинули квартиру через окно, спасаясь от пьяного главы семейства

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Женщина и ее 14-летний сын были вынуждены покинуть квартиру через окно, спасаясь от нетрезвого мужчины. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

"Утром 24 марта в квартире, расположенной в доме в 1-м Кирпичном переулке, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, стал угрожать своей жене и 14-летнему сыну. В результате, опасаясь угроз, женщина выпрыгнула из окна квартиры, расположенной на втором этаже, а ребенок спустился по водосточной трубе. Женщине потребовалась медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Сотрудникам Измайловской межрайонной прокуратуры предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ заявил о недопустимости игнорирования фактов домашнего насилия.

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