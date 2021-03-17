Путин заявил о недопустимости игнорирования фактов домашнего насилия

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Владимир Путин напомнил прокурорам о недопустимости игнорирования фактов домашнего насилия. Об этом глава государства заявил в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры РФ.

"Нельзя оставлять без внимания факты так называемого домашнего насилия", – отметил президент РФ.

Ранее сообщалось, что в России скоро могут появиться охранные ордера для жертв домашнего насилия. Кроме того, по стране хотят развернуть целую сеть ресурсных квартир для пострадавших.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина подчеркивала, что домашнее насилие является для РФ огромной социальной проблемой.

Она также напомнила, что, по данным исследования, в России 90% всех случаев насилия происходят дома, при этом в порядка 33% случаях жертвы не обращались за помощью в правоохранительные органы.

