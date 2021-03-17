Путин заявил о недопустимости игнорирования фактов домашнего насилия

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин напомнил прокурорам о недопустимости игнорирования фактов домашнего насилия. Об этом глава государства заявил в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры РФ.
"Нельзя оставлять без внимания факты так называемого домашнего насилия", – отметил президент РФ.
Ранее сообщалось, что в России скоро могут появиться охранные ордера для жертв домашнего насилия. Кроме того, по стране хотят развернуть целую сеть ресурсных квартир для пострадавших.
Заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина подчеркивала, что домашнее насилие является для РФ огромной социальной проблемой.
Она также напомнила, что, по данным исследования, в России 90% всех случаев насилия происходят дома, при этом в порядка 33% случаях жертвы не обращались за помощью в правоохранительные органы.
В России хотят ввести охранные ордера для жертв домашнего насилия
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: