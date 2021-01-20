"Не семейные разборки". Пушкина назвала домашнее насилие чудовищной проблемой

Фото: depositphotos/sdecoret

Заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина назвала домашнее насилие чудовищной проблемой. Об этом она сообщила во время online-конференции Москвы 24 "Дом без насилия".

"Это не разборки семейные – это чудовищная проблема. Я не могу убедить многих своих коллег, что этот закон просто необходим, если закона (о домашнем насилии. – Прим. ред.) не будет, мы так и будем бегать по кругу", – заявила Пушкина.

Депутат подчеркнула, что, согласно данным исследования, в России 90% всех случаев насилия происходят дома, при этом в около 33% случаев жертвы не обращались за помощью в правоохранительные органы.

Пушкина также в ходе конференции назвала домашнее насилие огромной социальной проблемой для РФ. Она отметила, что Россия, как и многие другие странны, больна этой проблемой и ее нужно срочно решать. По словам депутата, в России нет профилактики домашнего насилия.

Конференция состоит из трех сессий по 1,5 часа в формате круглого стола. Модераторами мероприятия выступают телеведущие Леонид Закошанский и Маргарита Грачева, жертва домашнего насилия, которой в декабре 2017 года муж-ревнивец отрубил кисти рук.

Для обсуждения приглашены российские и международные эксперты в области защиты прав женщин и детей, психологи, социологи, известные медийные лица, представители СМИ. Задача конференции – не только заострить фокус общественного внимания на теме домашнего насилия, но и дать практические рекомендации.

