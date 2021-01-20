Домашнее насилие является для РФ огромной социальной проблемой – Пушкина

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Заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что домашнее насилие является для России огромной социальной проблемой. Об этом она сообщила во время Всероссийской online-конференции Москвы 24 "Дом без насилия".

"Домашнее насилие – это огромная социальная проблема для РФ. И Россия в данном случае, как и многие другие страны, больна этой проблемой", – заявила Пушкина.

Конференция состоит из трех сессий по 1,5 часа в формате круглого стола. Модераторами мероприятия выступают телеведущие Леонид Закошанский и Маргарита Грачева, жертва домашнего насилия, которой в декабре 2017 года муж-ревнивец отрубил кисти рук.

Для обсуждения приглашены российские и международные эксперты в области защиты прав женщин и детей, психологи, социологи, известные медийные лица, представители СМИ. Задача конференции – не только заострить фокус общественного внимания на теме домашнего насилия, но и дать практические рекомендации.

Тема домашнего насилия стала обсуждаемой в России. Новости об избиении жен на глазах у ребенка и смертях от побоев стали завсегдатаями лент. Страдают от домашнего насилия и мужчины, и женщины, и дети, однако последние наиболее сильно подвержены рискам.