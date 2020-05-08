Эксперт объяснил, что делать женщине, если она подвергается домашнему насилию

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По статистике Всемирной организации здравоохранения, число экстренных звонков со стороны женщин, которые подверглись домашнему насилию, выросло на 60%.
Адвокат Виктория Дергунова рассказала Москве 24, как следует действовать женщинам, которые попали в подобную ситуацию. По словам эксперта, для начала важно понять, есть ли возможность разъехаться с обидчиком.
"Если есть возможность разъехаться, например уехать к подруге, уехать к родственникам, обратиться в кризисный центр и быть признанной потерпевшей от домашнего насилия и там какое-то время пожить, то лучше это сделать", – сказала эксперт.
Эксперт добавила, что важно прекратить общение с обидчиком и в лучшем случае вести переписку или же переговоры через представителей.
По словам адвоката, если женщина подвергается психологическому насилию, а разъехаться не может, то следует обратиться к специалисту. "Нужно взять консультацию психолога, чтобы уметь правильно выстроить личные границы и реагировать на обидные фразы", – пояснила она.
Кроме того, в случае физического насилия, по словам Дергуновой, нужно обращаться в правоохранительные органы и в травмпункт, чтобы зафиксировать побои.
Ранее сообщалось, что экстренные службы в Европе фиксируют значительный рост числа обращений женщин с жалобами на домашнее насилие во время режима самоизоляции, введенного из-за коронавируса.
Как рассказал глава европейского подразделения ВОЗ, доктор Ханс Клюге, показатель поднялся на 60% по сравнению с прошлым годом.
Эксперт организации Изабель Йорди добавила, что данные о росте таких обращений поступают практически из всех стран континента. По оценкам Фонда ООН в области народонаселения, в мире произойдет еще около 30 миллиона случаев домашнего насилия, если введенные ограничительные меры из-за коронавируса продлят еще на полгода.
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