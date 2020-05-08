Эксперт объяснил, что делать женщине, если она подвергается домашнему насилию

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По статистике Всемирной организации здравоохранения, число экстренных звонков со стороны женщин, которые подверглись домашнему насилию, выросло на 60%.

Адвокат Виктория Дергунова рассказала Москве 24, как следует действовать женщинам, которые попали в подобную ситуацию. По словам эксперта, для начала важно понять, есть ли возможность разъехаться с обидчиком.

"Если есть возможность разъехаться, например уехать к подруге, уехать к родственникам, обратиться в кризисный центр и быть признанной потерпевшей от домашнего насилия и там какое-то время пожить, то лучше это сделать", – сказала эксперт.





Виктория Дергунова адвокат Дальше нужно понять, если они состоят в браке, есть ли элемент экономического насилия, то есть на что она будет жить. И что делать, если брак будет расторгаться. В первую очередь нужно получить консультацию адвоката. Если женщина будет расторгать брак, то важно понимать, какие правовые последствия это повлечет.

Эксперт добавила, что важно прекратить общение с обидчиком и в лучшем случае вести переписку или же переговоры через представителей.

По словам адвоката, если женщина подвергается психологическому насилию, а разъехаться не может, то следует обратиться к специалисту. "Нужно взять консультацию психолога, чтобы уметь правильно выстроить личные границы и реагировать на обидные фразы", – пояснила она.



Кроме того, в случае физического насилия, по словам Дергуновой, нужно обращаться в правоохранительные органы и в травмпункт, чтобы зафиксировать побои.





Виктория Дергунова адвокат Но нужно выяснить, работает ли травмпункт, выедет ли к ней полиция, потому что у нас период пандемии. Если все это сделать невозможно, то нужно обратиться в кризисный центр и разработать четкий план, когда она уходит, куда, на что она будет жить, как она будет себя вести, если он потребует вернуть ребенка или будет просить прощения.

Если вы стали жертвой домашнего насилия, можно позвонить на всероссийский телефон доверия для женщин, пострадавших от насилия в семье: +7-800-700-06-00. Также можно обратиться в "Кризисный центр для женщин (ИНГО)" по номеру +7-812-327-30-00.



Ранее сообщалось, что экстренные службы в Европе фиксируют значительный рост числа обращений женщин с жалобами на домашнее насилие во время режима самоизоляции, введенного из-за коронавируса.

Как рассказал глава европейского подразделения ВОЗ, доктор Ханс Клюге, показатель поднялся на 60% по сравнению с прошлым годом.

Эксперт организации Изабель Йорди добавила, что данные о росте таких обращений поступают практически из всех стран континента. По оценкам Фонда ООН в области народонаселения, в мире произойдет еще около 30 миллиона случаев домашнего насилия, если введенные ограничительные меры из-за коронавируса продлят еще на полгода.

Илона Соболева, Анастасия Силенок