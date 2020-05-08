Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

19:04

Эксперт объяснил, что делать женщине, если она подвергается домашнему насилию

общество эксклюзив

Фото: depositphotos/reginaavramova.gmail.com

По статистике Всемирной организации здравоохранения, число экстренных звонков со стороны женщин, которые подверглись домашнему насилию, выросло на 60%.

Адвокат Виктория Дергунова рассказала Москве 24, как следует действовать женщинам, которые попали в подобную ситуацию. По словам эксперта, для начала важно понять, есть ли возможность разъехаться с обидчиком.

"Если есть возможность разъехаться, например уехать к подруге, уехать к родственникам, обратиться в кризисный центр и быть признанной потерпевшей от домашнего насилия и там какое-то время пожить, то лучше это сделать", – сказала эксперт.

Дальше нужно понять, если они состоят в браке, есть ли элемент экономического насилия, то есть на что она будет жить. И что делать, если брак будет расторгаться. В первую очередь нужно получить консультацию адвоката. Если женщина будет расторгать брак, то важно понимать, какие правовые последствия это повлечет.
Виктория Дергунова
адвокат

Эксперт добавила, что важно прекратить общение с обидчиком и в лучшем случае вести переписку или же переговоры через представителей.

По словам адвоката, если женщина подвергается психологическому насилию, а разъехаться не может, то следует обратиться к специалисту. "Нужно взять консультацию психолога, чтобы уметь правильно выстроить личные границы и реагировать на обидные фразы", – пояснила она.

Фото: depositphotos/lucidwaters

Кроме того, в случае физического насилия, по словам Дергуновой, нужно обращаться в правоохранительные органы и в травмпункт, чтобы зафиксировать побои.

Но нужно выяснить, работает ли травмпункт, выедет ли к ней полиция, потому что у нас период пандемии. Если все это сделать невозможно, то нужно обратиться в кризисный центр и разработать четкий план, когда она уходит, куда, на что она будет жить, как она будет себя вести, если он потребует вернуть ребенка или будет просить прощения.
Виктория Дергунова
адвокат

Если вы стали жертвой домашнего насилия, можно позвонить на всероссийский телефон доверия для женщин, пострадавших от насилия в семье: +7-800-700-06-00. Также можно обратиться в "Кризисный центр для женщин (ИНГО)" по номеру +7-812-327-30-00.

Ранее сообщалось, что экстренные службы в Европе фиксируют значительный рост числа обращений женщин с жалобами на домашнее насилие во время режима самоизоляции, введенного из-за коронавируса.

Как рассказал глава европейского подразделения ВОЗ, доктор Ханс Клюге, показатель поднялся на 60% по сравнению с прошлым годом.

Эксперт организации Изабель Йорди добавила, что данные о росте таких обращений поступают практически из всех стран континента. По оценкам Фонда ООН в области народонаселения, в мире произойдет еще около 30 миллиона случаев домашнего насилия, если введенные ограничительные меры из-за коронавируса продлят еще на полгода.

Читайте также

Илона Соболева, Анастасия Силенок

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать