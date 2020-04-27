В России могут появиться кризисные центры для жертв домашнего насилия

Фото: depositphotos/lucidwaters
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал документ по поводу профилактики домашнего насилия в регионах, сообщает газета "Известия".
В первую очередь главам субъектов РФ поручили решить вопрос о создании кризисных центров. Задумка состоит в том, чтобы в подобных учреждениях могли жить жертвы домашнего насилия до момента улаживания конфликта.
Кроме того, региональным властям отдано распоряжение по информационной работе, которая должна быть направлена на создание негативного образа и отторжения семейно-бытового насилия. Согласно поручению, главам регионов рекомендовано поддержать некоммерческие организации, работающие в сфере профилактики подобных проявлений.
Также на официальных сайтах местных властей должны появиться номера телефонов доверия, по которым решают вопросы, связанные с домашним насилием, а также контакты региональных кризисных центров, в которых оказывается помощь пострадавшим.
В то же время ряд экспертов указывает на пандемию коронавируса в качестве препятствия к созданию подобных центров. Ими считается, что в условиях распространения COVID-19 подобные центры поддержки могут превратиться в очаги заражения. В то же время эксперты напомнили об актуализации проблемы домашнего насилия на фоне введения режима самоизоляции.
Увеличение случаев семейно-бытового насилия в связи с пандемией коронавируса и введением ограничений на передвижение фиксируются во многих странах, в том числе и в России.
Недавно резонанс получило заявление блогера Регины Тодоренко. Она считает, что женщины должны сами нести ответственность за проявление домашнего насилия в свой адрес.
После этого журнал Glamour лишил Тодоренко звания "Женщина года". Это решение поддержала депутат Госдумы Оксана Пушкина, заявив, что подобные заявления лишь поддерживают вредные стереотипы и негативно сказываются на реальных жертвах насилия.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: