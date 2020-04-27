В России могут появиться кризисные центры для жертв домашнего насилия

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал документ по поводу профилактики домашнего насилия в регионах, сообщает газета "Известия".

В первую очередь главам субъектов РФ поручили решить вопрос о создании кризисных центров. Задумка состоит в том, чтобы в подобных учреждениях могли жить жертвы домашнего насилия до момента улаживания конфликта.

Кроме того, региональным властям отдано распоряжение по информационной работе, которая должна быть направлена на создание негативного образа и отторжения семейно-бытового насилия. Согласно поручению, главам регионов рекомендовано поддержать некоммерческие организации, работающие в сфере профилактики подобных проявлений.

Также на официальных сайтах местных властей должны появиться номера телефонов доверия, по которым решают вопросы, связанные с домашним насилием, а также контакты региональных кризисных центров, в которых оказывается помощь пострадавшим.

В то же время ряд экспертов указывает на пандемию коронавируса в качестве препятствия к созданию подобных центров. Ими считается, что в условиях распространения COVID-19 подобные центры поддержки могут превратиться в очаги заражения. В то же время эксперты напомнили об актуализации проблемы домашнего насилия на фоне введения режима самоизоляции.

Увеличение случаев семейно-бытового насилия в связи с пандемией коронавируса и введением ограничений на передвижение фиксируются во многих странах, в том числе и в России.

Недавно резонанс получило заявление блогера Регины Тодоренко. Она считает, что женщины должны сами нести ответственность за проявление домашнего насилия в свой адрес.

После этого журнал Glamour лишил Тодоренко звания "Женщина года". Это решение поддержала депутат Госдумы Оксана Пушкина, заявив, что подобные заявления лишь поддерживают вредные стереотипы и негативно сказываются на реальных жертвах насилия.