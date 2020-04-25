В Госдуме поддержали решение о лишении Тодоренко звания "Женщина года"

Фото: instagram.com/ilyana.erdneeva
Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина поддержала решение журнала Glamour о лишении телеведущей Регины Тодоренко звания "Женщина года".
Пушкина отметила, что высказывания, которые себе позволила Тодоренко, несут в себе вредные стереотипы в вопросах семейного и бытового насилия.
"Высказывания Регины о домашнем насилии отражают весь набор вредных стереотипов, существующих на эту болезненную тему - "сама виновата", "надо молчать", – сообщила Пушкина в своем Telegram-канале.
Депутат подчеркнула, что это негативно сказывается на реальных жертвах насилия.
"Эти стереотипы вредят реальным жертвам насилия, которые под их давлением годами живут в травмирующей ситуации и боятся просить о помощи", – отметила Пушкина.
В то же время она призвала не допускать травлю в отношении Тодоренко, поскольку это бесполезно для тех, кто действительно пережил насилие.
"Но я также выступаю против травли в отношении Регины. Буллинг и оскорбления в ее адрес не помогут жертвам насилия", – заключила Пушкина.
Ранее Тодоренко заявила, что женщинам необходимо самим нести ответственность за то, что они попали в ситуацию, в результате которой произошло домашнее насилие.
Ранее известная телеведущая заняла второе место в списке самых богатых блогеров российского Instagram, опубликованном журналом Forbes. Ее доход оценивается в 860 тысяч долларов.
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