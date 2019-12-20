Полиция хочет получить право изымать детей из семей в случае опасности

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Министерство внутренних дел России разъяснило позицию ведомства относительно поправок в семейное законодательство в части временного изъятия из семьи детей, находящихся в опасности. Об этом сообщает РИА Новости.

"В настоящее время порядок экстренного реагирования полицейскими на данные случаи не урегулирован. В связи с этим МВД России предлагает проработать вопрос по закреплению в пункте 3 статьи 77 Семейного кодекса РФ права должностного лица правоохранительных органов, обнаружившего ребенка, на его временное изъятие из семьи и помещение в специализированное учреждение для несовершеннолетних", – заявили в ведомстве.

В МВД предлагают также незамедлительно информировать органы опеки и попечительства, а также органы прокуратуры. Кроме того, лишение родительских прав предлагают считать крайней мерой семейно-правовой ответственности.

Эксперты предлагают разработать многоступенчатую систему мер помощи семьям в целях возвращения ребенка к родным при улучшении семейной обстановки. Для более грамотного решения ситуации в таком случае необходимо увеличить срок принятия решения о жизнеустройстве ребенка с 7 до 30 суток.

Ранее стало известно, что проект закона о домашнем насилии будет внесен на рассмотрение в Госдуму до конца января 2020 года. Об этом заявила зампред комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. Она уточнила, что работа над документом продолжается.

