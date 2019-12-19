Лишенных родительских прав алкоголиков хотят отправлять на реабилитацию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Министерство здравоохранения России и службы опеки планируют проработать вопрос организации реабилитации и социализации лишенных родительских прав по причине алкоголизма родителей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на президента благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елену Альшанскую.
Она пояснила, что чаще всего лишение или ограничение родительских прав происходит из-за злоупотребления алкоголем. По словам Альшанской, до 50% находящихся в специальных учреждениях детей помещены туда именно из-за алкоголизма их родителей.
"Я бы хотела увидеть меры работы по реабилитации, социализации и лечению людей, которые на территории есть. Когда мы с такими семьями сталкиваемся, мы пытаемся найти какие-то центры бесплатные государственные, которые могут оказаться полноценную помощь, и мы очень часто просто не можем их найти", – сказала Альшанская.
В свою очередь, заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай заявил, что Минздрав занимается проработкой вопроса взаимодействия служб опеки и наркологической службы для решения данной проблемы.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил признать алкоголизм социально опасным явлением. Депутат добавил, что в данном случае речь идет о защите общества от неадекватных действий подобного рода людей.
Бывший санитарный врач России обратил внимание, что более трех миллионов россиян имеют диагноз "алкоголизм". При этом большинство людей не хотят встать на учет, хотя по факту у них есть зависимость от алкоголя и они могут нести опасность для окружающих.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: