В Совете Федерации не поддержали предложение СПЧ изымать опасных для детей родителей

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Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко прокомментировала Москве 24 предложение Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ изымать родителей из неблагополучных семей.
По ее словам, в случае проблем в семье не стоит предпринимать подобных "резких действий", а лучше работать с человеком для его исправления.
"Я вообще за семью и за то, чтобы семья была полноценной. Если кто-то в семье ведет себя так, что может нанести вред психическому здоровью кого-то из членов семьи, то, конечно, лучше работать с ним. Но карательные меры применительно к семье всегда плохи, потому что, устраняя одно, мы лишаем человека модели семьи, лишаем возможности полноценного воспитания мамой и папой", – пояснила сенатор.
Святенко добавила, что для предотвращения насилия над детьми важна профилактическая работа с семьей.
"Например, если один из родителей алкоголик, психологическая помощь ему как раз и нужна. Семейное воспитание, обучение людей наступать на свои привычки и правила во имя семьи", – подчеркнула собеседница Москвы 24.
Ранее СПЧ передал Владимиру Путину идеи по реформированию системы опеки и семейного устройства людей без попечения родителей. В частности, члены совета предложили изъятие ребенка из семьи сделать крайней мерой, если угроза от родителя неустранима. Кроме того, органы опеки могут переориентировать на помощь семье в преодолении кризиса, на устранение угрозы и возвращение ребенка в семью, если против него не совершали преступлений.
Одно из самых важных предложений специалистов – норма, согласно которой из семьи разрешат удалять не ребенка, а взрослого, представляющего угрозу. В качестве дополнительной меры правозащитники высказали идею, согласно которой в России могут создать программы подготовки и сопровождения профессиональных замещающих семей. Подобная структура была бы полезна, в случае если детей все-таки будут изымать у родителей. Потенциальных опекунов будут проверять у психиатра, а впоследствии предоставлять необходимую помощь.
Также члены Совета Федерации разработали законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. Согласно положениям документа, суду передадут право выдавать судебные предписания виновникам в семейном насилии, которые запретят приближаться к пострадавшему.
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