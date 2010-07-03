В России может появиться норма об изъятии родителя из семьи

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Совет по правам человека передал президенту РФ Владимиру Путину идеи по реформированию системы опеки и семейного устройства людей без попечения родителей. В частности, предлагается ввести меру изъятия родителя из семьи, передает РБК.

Эксперты фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" предложили создать единый алгоритм для профилактики социального устройства и разработали ряд поправок в законодательство. В частности, изъятие ребенка из семьи предлагают сделать крайней мерой, если угроза от родителя неустранима. Кроме того, идет речь о переориентировании органов опеки на помощь семье в борьбе с кризисом, если против ребенка не совершали преступлений.

Одно из самых важных предложений специалистов – норма, согласно которой из семьи разрешат удалять не ребенка, а взрослого, представляющего угрозу.

"Нормы по изъятию родителя сейчас нет, и даже когда мы пытаемся выселить из квартиры родителя-алкоголика, лишенного прав, суды отказывают в принудительном выселении", – заявила зампреда комитета Госдумы по делам семьи Оксана Пушкина.

В качестве дополнительной меры правозащитники высказали идею, согласно которой в России могут создать программы подготовки и сопровождения профессиональных замещающих семей. Подобная структура была бы полезна в случае, если детей все-таки будут изымать из семей. Потенциальных опекунов будут проверять у психиатра, а впоследствии предоставлять необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что члены Совета Федерации разработали законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. Согласно положениям документа, суду передадут право выдавать судебные предписания виновникам в семейном насилии, которые запретят приближаться к пострадавшему.

Законопроект также предлагает определение разных форм насилия и соответствующего наказания. При этом в РПЦ считают, что новые нормы нанесут удар по институту семьи в России.

