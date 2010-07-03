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Общество

13:53

В РПЦ выступили против законопроекта о домашнем насилии

общество религия

Фото: depositphotos/photographee.eu

Русская православная церковь (РПЦ) считает антиконституционным законопроект о домашнем насилии, поскольку он направлен на разрушение института семьи в России. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заявление Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

По мнению духовенства, законопроект нарушает право на семейную тайну и свободное воспитание детей в соответствии с убеждениями родителей. Кроме того, нормы будут способствовать коррупции. Церковь опасается, что "практически любое нормальное человеческое действие может быть признано семейно-бытовым насилием".

Документ также создает условия для разжигания конфликтов внутри семей и может привести к "бракоразводным войнам". "Создается ситуация, когда каждый сможет в любой момент воспользоваться возможностями системы против своих близких", – отметили в РПЦ.

Настоящими причинами насилия являются кризис нравственного сознания, невнимание к традиционным семейным ценностям, потребительское отношение к жизни, а также алкоголизм и наркомания, заключают в Церкви.

Ранее Совет Федерации разработал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, дающий суду право выдавать судебные предписания виновным в семейном насилии, запрещающие приближаться к пострадавшему. В настоящее время документ вынесен на общественное обсуждение.

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