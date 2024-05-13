Число погибших при обрушении дома в Белгороде возросло до 15

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Число погибших в результате обрушения подъезда в многоэтажном доме Белгорода после обстрела со стороны ВСУ увеличилось до 15 человек. Об этом МЧС России сообщает в телеграм-канале.

"Спасатели извлекли пятнадцатого погибшего из-под завалов в Белгороде", – указано в сообщении.

Подъезд жилого 10-этажного дома обрушился в Белгороде днем 12 мая. СМИ сообщали, что ВСУ могли выпустить ракету по городу из района Казачьей Лопани в Харьковской области.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Куренков представили доклад Владимиру Путину по ситуации с обрушением подъезда. Президент отдал все необходимые поручения.

