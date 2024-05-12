Собянин: московские медики окажут помощь пострадавшим в Белгороде

Фото: ТАСС/МЧС России

Московские врачи окажут всю необходимую помощь медикам в Белгороде. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

"ВСУ жестоко и целенаправленно обстреляли жилой дом в Белгороде. Стреляли по мирным жителям, по женщинам и детям", – отметил мэр Москвы.

Градоначальник пожелал всем пострадавшим жителям Белгорода выздоровления и сил.

Подъезд жилого 10-этажного дома рухнул в Белгороде после прямого попадания в здание снаряда ВСУ днем 12 мая. Изначально число пострадавших составляло пять человек, однако после их количество выросло до 19. Их них 6 человек после оказания необходимой медпомощи отправились домой на амбулаторное лечение.

В оперативных службах не исключили, что число пострадавших может вырасти, так как под завалами могут находиться еще люди.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что сейчас производится эвакуация людей в пункты временного размещения. Под руководством регионального Минстроя началось проведение экспертизы по техническому состоянию дома на предмет его жизнеспособности.

