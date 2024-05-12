ТАСС: удар по Белгороду был нанесен ВСУ из района Казачьей Лопани

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Запуск ракеты, которой ВСУ нанесли удар по Белгороду, был предварительно осуществлен из района Казачьей Лопани в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

В свою очередь, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что подросток и младенец, пострадавшие в результате обрушения подъезда в Белгороде, госпитализированы в областную детскую больницу. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, уточнила она.

"В фокусе особого внимания – судьба двух детей из числа 19 пострадавших. Это подросток и младенец", – написала омбудсмен в своем телеграм-канале.

По словам Львовой-Беловой, всю необходимую помощь пострадавшие смогут получить в пунктах временного размещения.

Подъезд жилого 10-этажного дома рухнул в Белгороде после прямого попадания в здание снаряда ВСУ днем 12 мая. Изначально число пострадавших составляло пять человек, однако после их количество выросло до 19. Их них 6 человек после оказания необходимой медпомощи отправились домой на амбулаторное лечение.

Позже произошло повторное обрушение последнего чердачного этажа с крышей. В этот момент спасатели проводили поисковые работы. По данным СМИ, сотрудники МЧС не получили травм при повторном обрушении.

Сергей Собянин заявил, что московские врачи окажут всю необходимую помощь медикам в Белгороде. Градоначальник также пожелал всем пострадавшим жителям города выздоровления и сил.

