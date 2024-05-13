"Известия": большинство регионов поддержали развитие в России системы фудшеринга

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Пакет из четырех законопроектов, направленный на развитие фудшеринга в РФ, поддержали 77 регионов страны. Об этом сообщает газета "Известия".

Законопроекты были предложены "Единой Россией", их автором выступил Артем Метелев. Речь в законах идет в том числе об освобождении от НДС продуктов, которые передают на благотворительность, введении штрафов, если такая еда будет просроченной, а также наделении фондов и НКО правом распределять такие товары нуждающимся.

71 регион поддержал законопроекты без комментариев и предложений, еще шесть регионов подготовили свои замечания, в основном касающиеся технических моментов. Законопроекты планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию.

В Минпромторге заявили о концептуальной поддержке данного пакета законопроектов.

Эксперты отмечают, что уничтожение продуктов является непозволительной расточительностью, и сейчас раздаче продуктов нуждающимся в России мешает налоговое законодательство. На данный момент, если компания передает на благотворительность продукты, за это необходимо уплатить налог вплоть до 20% от стоимости товара, из-за чего участие в фудшеринге обходится производителям и ритейлу дороже, чем утилизация.

Ранее сообщалось, что ретейлеров хотят обязать создавать социальные полки с продуктами, у которых истекает срок годности, и бесплатно раздавать их пенсионерам и социально незащищенным гражданам.

До этого результаты опроса показали, что россияне поддерживают фудшеринг и разделяют его глобальную цель. В исследовании приняли участие более 600 человек в возрасте от 18 до 70 лет из разных субъектов РФ.