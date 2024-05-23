ЦОДД призвал столичных водителей пользоваться городским транспортом вечером 23 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичей призвали воспользоваться для передвижения по городу общественным транспортом, а поездки на личном автомобиле отложить до 20:00. Соответствующие рекомендации опубликованы в телеграм-канале столичного Дептранса.

По информации ведомства, сейчас интенсивное движение наблюдается на Садовом кольце, проспекте Мира по направлению в сторону области, а также Третьем транспортном кольце (ТТК). При этом рабочее движение сохраняется на проспекте Маршала Жукова, Московском скоростном диаметре (МСД) и Волоколамском шоссе.

Водителей предупредили, что на движение транспорта могут повлиять ремонтные работы на дорогах, низкая скорость и незначительные аварии.

"За ситуацией на дорогах следит ситуационный центр и дежурят экипажи дорожного патруля ЦОДД", – напомнили в пресс-службе департамента.

Ранее в Дептрансе сообщали, что движение транспорта перекроют в Москве 26 мая в связи с переносом Московского мотофестиваля. Автомобилисты не смогут проехать на улицах Косыгина, Большой Дорогомиловской и Смоленской, на Воробьевском шоссе, Бережковской набережной и внешней стороне Садового кольца.