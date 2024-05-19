Более 70% трамвайных путей отделили от автомобильного движения

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве отделили от автомобильного движения более 70% трамвайных путей. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

"За счет физического обособления трамвайных путей от автомобильных дорог с 2014 года удалось значительно улучшить движение этого вида транспорта, сделать его более надежным и предсказуемым", – рассказал он.

По словам Ликсутова, с 2022 года такие работы были проведены на 20 улицах Москвы. Теперь на полностью обособленных от автодорог путях следуют трамваи 1, 6, 10, 15, 16, 17, 21 и 28, указал он.



"Там, где теперь машины не затрудняют движение вагонов, уже на 40 процентов сократилось количество задержек трамваев", – объявил он.

По его информации, протяженность таких путей в Москве составляет примерно 80%.

Ранее в Дептрансе города рассказали, что трамвайное движение вернется на Трифоновскую улицу спустя 30 лет. Рабочие уже приступили к восстановлению линии.

