"Коммерсант": Минтранс согласовал новые правила применения дорожных камер в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министерство транспорта РФ согласовало с МВД, бизнесом и региональными властями новые правила для применения дорожных камер. Об этом пишет "Коммерсант".

В этих нормах Минтранс отказался от обязательного соответствия всех камер ГОСТу, а также дорожных динамических табло. Однако теперь транспортные средства, фиксирующие нарушения правил дорожного движения, должны быть промаркированы так, чтобы участники движения заранее распознали их на дороге.

Как указал сопредседатель рабочей группы Евгений Литвин, новые правила отправят в подкомиссию кабмина, а потом – на подпись к премьеру РФ. При этом Литвинов подчеркнул, что часть вопросов так и осталась не урегулирована. Он добавил, что часть из них связана с выбором мест для установки комплексов, которые фиксируют нарушения ПДД.

По данным замдиректора корпорации, которая производит такие камеры, Андрея Заушицына, принципиально нового законодательные нормы не добавляют. В частности, в законах РФ уже прописано, что контролирующий комплекс не может находиться раньше чем через 100 метров после начала населенного пункта.

Ранее сообщалось, что в стране резко вырастет число камер, фиксирующих нарушения в городе. По данным аналитиков, количество контрактов на поставку умных систем видеонаблюдения в прошлом году выросло в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом.

