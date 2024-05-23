Движение транспорта перекроют в Москве 26 мая из-за мотофестиваля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение транспорта перекроют в столице 26 мая в связи с переносом Московского мотофестиваля. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

С 11:40 движение временно закроют на улицах Косыгина, Большой Дорогомиловской и Смоленской, на Воробьевском шоссе, Бережковской набережной и внешней стороне Садового кольца. Транспорту разрешат ездить по мере прохождения мотоколонны.

Кроме того, движение перекроют с 08:00 до 12:00 по одной крайней правой полосе на Университетском проспекте в районе Университетской площади и с 08:30 до 18:30 на улице Косыгина от Мичуринского проспекта до дома 28, строения 22 на улице Косыгина.

Машины нельзя будет оставлять с 00:01 25 мая до окончания мероприятия на улице Косыгина и на Университетской площади, с 00:01 26 мая до окончания мотофестиваля на улице Косыгина, Бережковской набережной и на съезде с Бородинского моста на набережную Тараса Шевченко.



Мотофестиваль в Москве перенесли с 25 на 26 мая. В Дептрансе уточнили, что им поступило много сообщений с просьбой переноса мероприятия из-за празднования выпускных. Во всех школах 25 мая проведут последний звонок, и родителям выпускников важно быть рядом с детьми, подчеркнули в ведомстве.

