Московский Мотофестиваль перенесли на день позже

Фото: mosmotofest.com

Мотофестиваль в Москве переносится с 25 на 26 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В департаменте уточнили, что им поступило много сообщений с просьбой переноса мероприятия из-за празднования выпускных. Во всех школах 25 мая проведут последний звонок, и родителям выпускников важно быть рядом с детьми, подчеркнули в ведомстве.

Расписание мероприятий на 26 мая не поменяется. Сбор гостей и участников заезда начнется в 09:00. Мотоколонна стартует в 12:00. Развлекательная программа продлится до 18:00.

Место встречи и старта остаются неизменными – смотровая площадка на Воробьевых горах.

Ранее в Дептрансе рассказали, что участники столичного велофестиваля совершили около 20 тысяч поездок на велосипедах городского проката "Велобайк". Москвичи попали на мероприятие благодаря велобайку, даже не имея своего велосипеда.