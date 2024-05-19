Собянин: в весеннем велофестивале приняли участие рекордные 65 тысяч человек

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал, что свыше 65 000 человек приняли участие в Московском весеннем велофестивале, тем самым установив новый рекорд. В 2024 году мероприятие прошло в ретростиле, сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

По словам мэра, на Зубовской площади организовали насыщенную программу для участников. Там выступали артисты, аниматоры в ретрокостюмах и художественные гимнасты. На площади проходили танцевальные уроки на велосипедах и BMX-шоу. Все участники получили эксклюзивные памятные значки, подчеркнул Собянин.

Кроме того, для велогонщиков организовали необычные фотозоны. Также снимки можно было сделать на интерактивных площадках. Участникам предоставили возможность подготовить велосипеды в специальных мастерских перед заездом.

Велофестиваль состоялся 18 мая. Он традиционно прошел по Садовому кольцу. Участников собрали в 12:00 на Зубовской площади, у входа со стороны проезда Девичьего поля и Большой Пироговской улицы.