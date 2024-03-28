Веломаршрут "Зеленое кольцо" появится в Москве в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Веломаршрут "Зеленое кольцо" протяженностью 120 километров появится в Москве в этом году. Об этом сообщил замруководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) городского правительства по развитию и совершенствованию велосипедного и пешеходного пространства Магомед Колгаев.

Он пояснил, что веломаршрут будет включать разметку, знаки, указатели, навигационные стелы и другие объекты.

"Мы старались при проектировании и реализации маршрута минимизировать так называемые стресс-зоны. Это те зоны, где веломаршрут пересекается с какими-то крупными автомагистралями, с железнодорожной инфраструктурой, с подземными переходами, потому что мы понимаем, что веломаршрут должен быть максимально беспрепятственным", – цитирует Колгаева ТАСС.

По его словам, в 2023 году москвичам было доступно 512 километров велополос и велодорожек. При этом еще в 2020 году протяженность таких траекторий составляла 333 километра, 220 километров из которых располагались на территориях парков. Сейчас же в городе стремятся развить инфраструктуру на улично-дорожной сети.

К концу 2024 года протяженность велополос в Москве превысит 600 километров. Число парковок для велосипедов и самокатов вырастет до 22 тысяч. Задачу по их организации на себя возьмет ЦОДД совместно с операторами сервисов аренды.

Результатом проделанной работы, по словам Колгаева, станет то, что люди начнут интуитивно понимать, где передвигаются пешеходы, а где – водители СИМ.

Ранее веломаршрут "Зеленое кольцо" стал победителем конкурса "Национальная экологическая премия имени В. И. Вернадского" в номинации "Устойчивые города". Он протянется через зеленые зоны, метро, МЦД и МЦК по всей Москве. Сейчас маршрут проходит в пяти округах города.

