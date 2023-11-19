Веломаршрут "Зеленое кольцо" прошел от Тимирязевского парка до Лосиного Острова

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Веломаршрут "Зеленое кольцо" теперь проходит от Тимирязевского парка до Лосиного Острова через ВДНХ, парки "Останкино", "Яуза", "Ростокинский акведук". Его продлили на 26 километров. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что на участке от Профсоюзной улицы до Тимирязевского парка и станции Коптево МЦК установили около 300 указателей.

"Мы развиваем велоинфраструктуру в столице по поручению Сергея Собянина. Постепенно создаем кольцевой веломаршрут, который соединит зеленые зоны, метро, МЦД и МЦК по всей Москве", – рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его данным, веломаршрут готов на 50% – это примерно 71 километр. "Зеленое кольцо" проходит через пять округов города. В будущем его протяженность вырастет до более чем 120 километров.

Маршрут готов в ЮЗАО, ЗАО, СЗАО, САО и СВАО. В следующем году его проложат в ЮАО, ВАО, ЮВАО, затем соединят с обустроенным участком в ЮЗАО, сказано на сайте. "Зеленое кольцо" обустраивают в несколько этапов, сейчас эксперты улучшают велоинфраструктуру на улицах и дорогах, чтобы связать парки столицы единым кольцом.

Добавляется, что в перспективе "Зеленое кольцо" станет частью единого рекреационного велобегового маршрута. Велодорожки пройдут рядом с беговым маршрутом. Вдоль них появятся велосипедные стелы и указатели.

В парках по пути сделают станции проката, велопарковки и ремонтные стойки. Кольцевой веломаршрут соединит парки, станции метро, МЦД и МЦК по всему городу, заключили в сообщении.

В апреле сообщалось, что до конца 2023 года на 12 столичных улицах появятся велосипедные полосы в рамках маршрута "Зеленое кольцо". Тогда маршрут проходил через парк Покровское-Стрешнево к Тимирязевскому парку, а также Плодовый сад, парк Победы, Строгинский затон и другие природные территории.

В ноябре отмечалось, что более 72 километров велоинфраструктуры нанесли в Москве в этом году. Из них 65 километров по временной разметке.

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