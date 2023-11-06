Более 72 км велоинфраструктуры нанесли в Москве в этом году

Фото: пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Более 72 километров велоинфраструктуры нанесли в Москве в этом году. Из них 65 километров по временной разметке, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, основные работы были выполнены в мае. Специалисты обустроили новые временные велополосы на 17 улицах, а также обновили временную разметку на 43 улицах.

Больше всего в будний день велосипедисты и пользователи самокатов проезжали по Лесной улице, Петровке, Палихе и Сущевской улице.



"В этом сезоне временной велоинфраструктурой воспользовалось более 3 миллионов пользователей. Сейчас в городе доступно более 500 километров инфраструктуры для такого транспорта – на две трети больше, чем в 2020 году", – добавил Ликсутов.

Ранее стало известно, почти два миллиона километров проехали пользователи городского проката на электровелосипедах новой модели в этом сезоне. Для пассажиров было доступно три тысячи современных бесстанционных велосипедов.

До этого пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщила, что инспекторы МАДИ эвакуировали с велодорожек 3 тысячи автомобилей за девять месяцев. Из них 746 машин – это люксовые иномарки.

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